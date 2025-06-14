И у Минтруда есть свой чемпионат по мини-футболу

Чемпионат стартовал 10 мая, в нем принимали участие 12 команд, состоящих из сотрудников министерства.

В последний день чемпионата состоялись два матча – за третье место и финал. За финальной игрой наблюдали министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов и другие.

За третье место боролись команды Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве и Государственного фонда социальной защиты. Команда Госфонда одержала победу со счетом 3:0.