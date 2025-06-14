И у Минтруда есть свой чемпионат по мини-футболу

Завершился чемпионат по мини-футболу среди работников Министерства труда и социальной защиты населения, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Чемпионат стартовал 10 мая, в нем принимали участие 12 команд, состоящих из сотрудников министерства.
В последний день чемпионата состоялись два матча – за третье место и финал. За финальной игрой наблюдали министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов и другие.
За третье место боролись команды Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве и Государственного фонда социальной защиты. Команда Госфонда одержала победу со счетом 3:0.
Затем состоялась финальная игра между командами Государственного агентства занятости и Агентства социальных услуг при министерстве. Основное время не выявило победителей, матч завершился со счетом 0:0. В серии пенальти удача была на стороне команды Государственного агентства занятости.
Анар Алиев, Сахиб Мамедов, заместители министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли и Хидаят Абдуллаев вручили дипломы судьям, обслуживавшим финальные игры, и самому результативному игроку турнира, кубок, диплом и медали команде-чемпиону, а также дипломы и медали командам, занявшим второе и третье места.