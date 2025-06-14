USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Число жертв крушения «боинга» в Индии возросло

15:02 366

Число погибших в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выросло до 274 человек, сообщает NDTV.

Жертвами катастрофы стал 241 человек на борту воздушного судна и 33 находившихся на земле, включая десятерых врачей, проживавших в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и членов их семей.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 12 июня, самолет упал через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. После взлета пилоты успели подать сигнал бедствия.

Единственным выжившим на борту самолета оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Он рассказал, что смог спастись, выбравшись из сломанного аварийного выхода. Мужчина находится в больнице.

Спустя несколько часов после авиакатастрофы следователи обнаружили один из двух «черных ящиков», который хранился в хвостовой части самолета.

Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 1939
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште Следующий соперник - японец; ВИДЕО; Обновлено 14:30
14:30 3627
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 4883
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 11437
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 2391
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 3650
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 8088
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 6183
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4480
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 8342
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21804

ЭТО ВАЖНО

Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 1939
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште Следующий соперник - японец; ВИДЕО; Обновлено 14:30
14:30 3627
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 4883
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 11437
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 2391
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 3650
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 8088
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 6183
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4480
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 8342
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться