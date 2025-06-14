Россия передала Украине тела 1200 погибших

В Украину в субботу, 14 июня, вернули тела 1200 погибших в результате боевых действий граждан, в частности, военных, сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности, военнослужащим», — говорится в сообщении штаба.

Следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификации репатриированных тел, сказано в сообщении.