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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Россия передала Украине тела 1200 погибших

15:07 176

В Украину в субботу, 14 июня, вернули тела 1200 погибших в результате боевых действий граждан, в частности, военных, сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности, военнослужащим», — говорится в сообщении штаба.

Следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификации репатриированных тел, сказано в сообщении.

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