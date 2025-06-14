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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Гаджиев: Азербайджан готов к геополитическим потрясениям в регионе

15:14 257

Азербайджан подготовился к возможным сценариям, которые могут быть применены к соседним странам, находящихся под санкциями. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума GLOBSEC 2025.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан находится в эпицентре сложной геополитической обстановки: с одной стороны продолжается российско-украинский конфликт, с другой – нарастает военное противостояние между Израилем и Ираном.

«Мы предвидели развитие подобной ситуации и в определенном смысле подготовились как к новым геополитическим потрясениям, которые могут прийти с Ближнего Востока, так и к возможным сценариям, которые могут произойти с нашими соседями, находящимися под санкциями», – отметил Гаджиев.

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