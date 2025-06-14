Зеленский заявил о боях в Днепропетровской области

Зеленский рассказал, что «для них (росийских военных) это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, чтобы они просто это сделали», – цитируют украинские СМИ Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Днепропетровской области сейчас идут бои, при этом продвижений российской армии на сегодня нет.

В пятницу, 13 июня, Зеленскому доложили, что одну такую группу из 6 человек ВСУ уничтожили. Россияне были в километре от административной границы.

Зеленский заявил, что на Сумском направлении украинские силы стабилизировали ситуацию, а в Харьковской и Луганской областях продолжаются бои без потери позиций. Самые ожесточенные бои идут вблизи Андреевки, Кондратовки, Алексеевки, Константиновки и Юнаковки.

«Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км», - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, украинские войска сегодня восстановили контроль над Андреевкой.