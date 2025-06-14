AZAL снова отменяет рейсы

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства рядом стран отменяются рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 14, 15 и 16 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе AZAL.
14 июня 2025 года
• Баку – Тель-Авив – Баку (J2 331/332)
• Баку – Нью-Дели – Баку (J2 057/058)
• Баку – Исламабад – Баку (J2 143/144)
• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)
• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)
15 июня 2025 года
• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)
16 июня 2025 года
• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)
• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)
Рейсы по маршруту Баку – Тебриз – Баку отменены до конца июня, отметили в AZAL.
«AZAL, руководствуясь принципом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Пассажиры будут оперативно информированы обо всех изменениях в расписании полетов. В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]», - говорится в сообщении пресс-службы.