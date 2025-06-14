Байрамов заверил: Никаких атак на третьи страны с территории Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе беседы обсуждалась ситуация, возникшая в результате операции, начатой Израилем против территории Ирана. Байрамов выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью начальника Генерального штаба, рядом официальных лиц и граждан.

Глава МИД Азербайджана отметил, что ситуация вокруг ядерных объектов вызывает беспокойство и подчеркнул важность решения существующих проблем в рамках норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатическими методами.

«Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран», - добавил Байрамов.

Он также подчеркнул, что, учитывая закрытие воздушного пространства Ирана, Азербайджан создал условия для перехода через сухопутную границу представителям различных стран и Ирана.

Стороны отметили важность восстановления дипломатических усилий, принимая во внимание опасность распространения конфликта на широкий регион.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.