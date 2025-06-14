Иран заявил, что взял в плен сбитого израильского летчика

Эта информация поступила после сообщения иранской Гостелерадиокомпании о том, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-35 ВВС Израиля. В израильской армии пока не комментировали эту информацию.

* * * 15:45

Средства противовоздушной обороны Ирана сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля. Об этом сообщила иранская Гостелерадиокомпания.

По ее информации, пилот катапультировался, его судьба не установлена. Истребитель был сбит на западе Ирана, уточнила телекомпания.

13 июня иранская армия сообщила об уничтожении двух F-35 ВВС Израиля. Позже СМИ республики опубликовали фото одного сбитого истребителя. Власти еврейского государства назвали фейками сообщения об уничтожении двух F-35 в ходе военной операции против Ирана.