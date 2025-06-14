Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Азербайджана и Египта ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан провел 14 июня телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты. В ходе переговоров обсуждались израильское нападение на Иран и другие региональные вопросы», - отметил источник.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.