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Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем

15:50 891

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Азербайджана и Египта ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан провел 14 июня телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты. В ходе переговоров обсуждались израильское нападение на Иран и другие региональные вопросы», - отметил источник.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

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