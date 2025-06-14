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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Как Иран попал в ловушку Трампа

16:22 1107

Кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности, сообщает газета Financial Times.

«Кажется, не эвакуация американцев была уловкой, теперь это очевидно, а представление о том, что администрация Трампа готовилась к продолжению переговоров, это использовалось, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности… Кажется, хитрость сработала», - говорится в материале издания.

Бывший сотрудник Государственного департамента Аарон Миллер заявил FT, что Вашингтон сознательно поддерживал историю о планируемых переговорах по иранской ядерной программе, зная о готовящейся атаке на Иран.

«В этой степени они сотрудничали с израильтянами, и уловка явно сработала», - заявил он.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что очередной раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, который был запланирован на 15 июня, пока не отменен.

С апреля 2025 года США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерному досье при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.

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