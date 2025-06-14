Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?

Официальные лица в Иране заявили, что в результате атаки ВВС Израиля был нанесен «ограниченный ущерб» ядерному комплексу в Фордо. При этом в Тегеране утверждают, что успели еще до израильских ударов эвакуировать «важное оборудование». Но сам Израиль заявляет, что удары по комплексу Фордо не наносил. В отличие от объекта в Исфахане, где осуществляется так называемая реконверсия обогащенного урана — ключевая стадия на пути к производству ядерного оружия. По заявлению ЦАХАЛ, в результате удара был уничтожен критически важный компонент, что приведет к «задержке сроков создания ядерной боеголовки минимум на год».

В то же время еще один важный ядерный объект, также расположенный в Исфахане, остался неповрежденным. И именно это привлекло внимание аналитиков и западных СМИ. Речь идет о хранилище уранового топлива — одного из крупнейших в Иране объектов подобного рода. Несмотря на масштабные удары по Исфахану, израильская авиация не атаковала этот объект, который, согласно данным западных разведок, считается важной частью тайной программы по созданию ядерного арсенала. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил в интервью The New York Times, что «инспекторы недавно проводили инвентаризацию топлива в этом хранилище». Отчет о результатах проверок был распространён среди членов совета агентства в начале месяца. Израиль действительно атаковал лаборатории по реконверсии урана в металл, но никак не затронул непосредственно само топливо. При этом, как заявлял премьер-министр Нетаньяху, Иран «обладает достаточным объемом обогащенного урана для создания девяти, а возможно, и десяти ядерных боеголовок». Нетаньяху также отметил, что в последние месяцы Иран перешёл к действиям, «которых никогда не предпринимал раньше» — то есть к шагам по фактическому превращению накопленного урана в оружие.

Официальных объяснений причин, по которым ЦАХАЛ воздержался от атак на хранилище ядерного топлива в Исфахане, израильские власти не дали. Однако американские эксперты предполагают несколько возможных причин. Одна из них - опасность радиологического инцидента. По словам ядерного аналитика Джона Вулфстелла из Федерации американских учёных, атака на хранилище могла бы привести к утечке радиоактивных материалов и тем самым превратить объект в «грязную бомбу». Хотя ядерного взрыва по определению быть не могло, сам по себе выброс в атмосферу радиоактивного урана представлял бы серьёзную угрозу для населения. Еще одной причиной аналитики считают «историческую осторожность», проявленную Израилем. The New York Times напоминает, что в 1981 году, атакуя ядерный реактор в Ираке, Израиль сделал это до его загрузки урановым топливом. То же самое было сделано и в Сирии в 2007 году — тогда удары израильских ВВС, дабы избежать радиационного заражения, были нанесены до начала функционирования реактора. Возможно также, что Израиль считает, что нанесенные в первые сутки боев удары достаточно ослабили иранскую ядерную программу, а угроза атаки на хранилище урана будет использоваться Тегераном, как инструмент дальнейшего дипломатического и военного давления на Иерусалим.