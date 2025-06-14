В Дубае загорелся небоскреб

Пожар охватил 67-этажный жилой дом Tiger Tower в районе Дубай Марина в ночь на 14 июня, сообщает The National.

Все 3820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. В управлении по делам СМИ Дубая отметили, что тушение пожара заняло шесть часов.

Сейчас здание все еще окутано дымом. Власти связали это с продолжающимися усилиями по тушению пожара.

«После локализации пожара и безопасной эвакуации всех жителей видимый сейчас дым связан с продолжающимися охлаждающими операциями — частью процесса тушения. Ситуация полностью под контролем», — говорится в заявлении управления по делам СМИ.

Там добавили, что на месте работают бригады скорой помощи, готовые оказать медицинскую и психологическую поддержку эвакуированным жителям. Также власти координируют с застройщиком загоревшегося здания предоставление им жилья для временного размещения.