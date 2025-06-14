USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

В Дубае загорелся небоскреб

видео
16:38 534

Пожар охватил 67-этажный жилой дом Tiger Tower в районе Дубай Марина в ночь на 14 июня, сообщает The National.

Все 3820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. В управлении по делам СМИ Дубая отметили, что тушение пожара заняло шесть часов.

Сейчас здание все еще окутано дымом. Власти связали это с продолжающимися усилиями по тушению пожара.

«После локализации пожара и безопасной эвакуации всех жителей видимый сейчас дым связан с продолжающимися охлаждающими операциями — частью процесса тушения. Ситуация полностью под контролем», — говорится в заявлении управления по делам СМИ.

Там добавили, что на месте работают бригады скорой помощи, готовые оказать медицинскую и психологическую поддержку эвакуированным жителям. Также власти координируют с застройщиком загоревшегося здания предоставление им жилья для временного размещения.

Иран заявил, что взял в плен сбитого израильского летчика
Иран заявил, что взял в плен сбитого израильского летчика обновлено 16:35
16:35 2107
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 1111
Иран хочет закрыть Ормузский пролив
Иран хочет закрыть Ормузский пролив обновлено 16:14
16:14 9678
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 4156
Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем
Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем
15:50 893
Байрамов заверил: Никаких атак на третьи страны с территории Азербайджана
Байрамов заверил: Никаких атак на третьи страны с территории Азербайджана
15:38 1646
Израиль заявил, что серьезно повредил иранские ядерные объекты
Израиль заявил, что серьезно повредил иранские ядерные объекты обновлено 15:37
15:37 2031
AZAL снова отменяет рейсы
AZAL снова отменяет рейсы
15:32 1958
Зеленский заявил о боях в Днепропетровской области
Зеленский заявил о боях в Днепропетровской области
15:24 1650
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 3076
Япония опять встала на пути азербайджанского дзюдо
Япония опять встала на пути азербайджанского дзюдо фото, видео, обновлено 16:02
16:02 4978

ЭТО ВАЖНО

Иран заявил, что взял в плен сбитого израильского летчика
Иран заявил, что взял в плен сбитого израильского летчика обновлено 16:35
16:35 2107
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 1111
Иран хочет закрыть Ормузский пролив
Иран хочет закрыть Ормузский пролив обновлено 16:14
16:14 9678
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 4156
Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем
Баку и Анкара обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем
15:50 893
Байрамов заверил: Никаких атак на третьи страны с территории Азербайджана
Байрамов заверил: Никаких атак на третьи страны с территории Азербайджана
15:38 1646
Израиль заявил, что серьезно повредил иранские ядерные объекты
Израиль заявил, что серьезно повредил иранские ядерные объекты обновлено 15:37
15:37 2031
AZAL снова отменяет рейсы
AZAL снова отменяет рейсы
15:32 1958
Зеленский заявил о боях в Днепропетровской области
Зеленский заявил о боях в Днепропетровской области
15:24 1650
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 3076
Япония опять встала на пути азербайджанского дзюдо
Япония опять встала на пути азербайджанского дзюдо фото, видео, обновлено 16:02
16:02 4978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться