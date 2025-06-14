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Кочарян подал в суд на Пашиняна

16:45 241

Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Алена Симоняна. Об этом сообщается на сайте судебной информации Армении.

Кочарян требует обязать Пашиняна опровергнуть информацию поста в социальных сетях от 5 июня 2025 года о том, что он является взяточником и об этом принято уже решение суда.

Он также требует изъять у Пашиняна 6 млн драмов ($15 тыс.) в качестве компенсации за причиненный нематериальный ущерб.

Что касается спикера парламента Алена Симоняна, то Кочарян требует обязать его публично извиниться (на официальной странице в социальной сети) за брифинг, в ходе которого глава законодательного органа опорочил его честь и достоинство. Экс-президент также требует от спикера публичных извинений за клеветнические высказывания. Также Кочарян требует взыскать с Симоняна 6 млн драмов ($15тыс.) за клевету и 3 млн ($7,5тыс.) за оскорбление и моральный ущерб.

Ален Симонян в ходе брифинга заявлял, что граждане голосуют, чтобы «этот чужак, этот убийца, этот коррумпированный человек, который приехал в Армению на заработки со своей группировкой, не вернулся к власти. Он чужак, его мышление и действия чужды армянам». Спикер парламента заявил, что считает Кочаряна «убийцей, у которого руки в крови, и грабителем».

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