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Эмин Амруллаев на «Последнем звонке» в Гаджигабуле

16:55 552

14 июня министр науки и образования Эмин Амруллаев принял участие в «Последнем звонке», которые прошел в средней школе №10 и школе поселка Муган Гаджигабульского района.

Сначала был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, были возложены цветы.

В мероприятиях приняли участие глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатамов, начальник отдела образования Ширван-Сальянского района Рашад Мусаев, учителя и учащиеся.

«Последний звонок» начался с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах. Выступая, Эмин Амруллаев отметил, что в этом году по всему Азербайджану окончили учебу около 113 тысяч учащихся. Он подчеркнул, что среди них есть выпускники школ, расположенных в освобожденных от оккупации районах Азербайджана.

Министр напомнил, что значение в словосочетании «Последний звонок» на самом деле является новым началом для выпускников, и пожелал им успехов на новом этапе жизни.

Глава ИВ Гаджигабульского района Севиндик Хатамов в свою очередь поздравил выпускников и пожелал им успехов. После выступлений мероприятие продолжилось литературно-художественной композицией, подготовленной учениками.

В этом году выпускниками стали 16 учеников средней школы №10 и 24 ученика средней школы поселка Муган.

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