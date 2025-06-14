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Спустя более 30 лет в Джебраиле и Шуше прозвенел «Последний звонок»

17:15 504

В городе Джебраил впервые за 32 года прозвенел «Последний звонок». Выпускники средней школы имени Мехти Мехтизаде сегодня вступили в новый этап своей жизни. В этом году общеобразовательное заведение окончили пять учеников.

Также «Последний звонок» прозвенел в средней школе №1 города Ходжалы. Гости, присутствовавшие на мероприятии, поздравили выпускников. Школьники представили литературно-художественные композиции. В этом году из этой школы выпускаются четыре ученика.

В средней школе №1 города Шуша впервые после деоккупации прошел праздник «Последний звонок». В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и руководители других организаций. Гости, присутствовавшие на торжестве, поздравили выпускников. Школьники представили литературно-художественные композиции. В завершение мероприятия выпускникам были вручены аттестаты о полном среднем образовании. В текущем году из этой школы выпускаются восемь учеников.

В городе Физули в школе №1 имени Мирзы Улугбека также состоялось торжественное мероприятие «Последний звонок». На церемонии присутствовали почетные гости, которые тепло поздравили выпускников и пожелали им успехов в будущих начинаниях. В рамках праздника школьники представили литературно-художественные композиции, продемонстрировав свои таланты и творческие способности.

Также «Последний звонок» прозвенел для 14 учеников средней школы №2 имени Низами Гянджеви в городе Ханкенди. В мероприятии приняли участие выпускники 1988 года, у которых тогда из-за оккупации Ханкенди не было возможности принять участие в подобном мероприятии.

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