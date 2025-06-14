Точечный удар по ядерному интеллекту Ирана

В официальном заявлении Армии обороны Израиля опубликованы имена девяти высокопоставленных специалистов и ученых, сыгравших ключевую роль в развитии ядерной программы Ирана. Все они были ликвидированы в первые минуты массированного удара по Тегерану.
По утверждению ЦАХАЛ, все эти специалисты рассматривались как преемники Мохсена Фахризаде — «отца» иранской ядерной программы, устраненного «Моссадом» в 2020 году. Их гибель, как заявляют израильские военные, стала результатом многоуровневой и продолжительной операции, в которой были задействованы разведывательные службы и ВВС Израиля.
«Они были ключевыми носителями знаний в рамках военного ядерного проекта, - говорится в заявлении ЦАХАЛ. - Их уничтожение наносит критический удар по способности режима в Тегеране когда-либо получить оружие массового поражения».
Армия обороны Израиля опубликовала все девять имен уничтоженных специалистов:
• Ферейдун Аббаси — специалист по ядерной технике, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана;
• Мухаммад Мехди Тахранчи — физик, президент Исламского университета Тегерана, активный участник ядерной и ракетной программ;
• Акбар Матализада — инженер-химик;
• Саид Барджи — специалист по материаловедению;
• Амир Хассан Фахи — физик;
• Абд аль-Хамид Минучехр — специалист по физике ядерных реакторов;
• Мансур Асгари — физик;
• Ахмад Реза Зоэльфакри Дариани — специалист по ядерной технике;
• Али Бакаи Карими — инженер-механик.
Каждый из этих ученых занимал ключевое место в структуре иранской программы и обладал уникальной экспертизой. По данным израильской стороны, некоторые из них десятилетиями работали над разработкой компонентов ядерного оружия и непосредственно координировали прикладные исследования.
Особое внимание было приковано к судьбе Ферейдуна Аббаси, пережившего покушение в ноябре 2010 года. Тогда, в рамках предпринятой «Моссадом» серии ликвидаций иранских ученых, на водительскую дверь его автомобиля была установлена магнитная взрывчатка. Но благодаря боевой подготовке Аббаси буквально за секунды до взрыва успел распознать угрозу и сумел вместе с женой выскочить из машины.
Однако этот инцидент не только не остановил Аббаси, но и сделал его одним из публичных символов иранской ядерной программы. В течение нескольких лет он возглавлял Организацию по атомной энергии и, несмотря на международные обвинения, открыто защищал ядерную политику Ирана. В своих выступлениях он утверждал, что программа носит исключительно мирный характер, а обвинения Израиля называл «ложной пропагандой, оправдывающей будущую агрессию».
Операция по уничтожению иранской ядерной элиты стала результатом многомесячного сотрудничества разведывательного управления ЦАХАЛа и командования ВВС Израиля. Для идентификации, слежки и подтверждения личностей целевых ученых были задействованы сотни часов аналитической работы, спутниковой разведки и агентурной информации.
В последние месяцы десятки аналитиков из исследовательского отдела были вовлечены в сверхсекретный проект по отслеживанию ключевых фигур ядерной программы Ирана. Эти усилия завершились точечными авиаударами, проведенными в первые минуты операции «Ам Калави» одновременно по нескольким адресам в Тегеране.
«Некоторые из ликвидированных ученых на протяжении десятилетий занимались продвижением программ по созданию ядерного оружия, которое, по нашим оценкам, является частью плана Ирана по физическому уничтожению Государства Израиль», — подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.
Ликвидация научной элиты Ирана на фоне широкой военной эскалации — это больше, чем военная тактика. Это стратегический шаг, направленный на демонтаж интеллектуальной базы, которая на протяжении десятилетий подпитывала амбиции режима аятолл в области ядерного вооружения.
Очевидно, что Израиль делает ставку не только на разрушение объектов инфраструктуры, но и на обезглавливание научного руководства. Такой подход, по мнению израильских аналитиков, может отложить ядерный проект Ирана на многие годы, если не на целые десятилетия.