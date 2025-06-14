Точечный удар по ядерному интеллекту Ирана

В официальном заявлении Армии обороны Израиля опубликованы имена девяти высокопоставленных специалистов и ученых, сыгравших ключевую роль в развитии ядерной программы Ирана. Все они были ликвидированы в первые минуты массированного удара по Тегерану. По утверждению ЦАХАЛ, все эти специалисты рассматривались как преемники Мохсена Фахризаде — «отца» иранской ядерной программы, устраненного «Моссадом» в 2020 году. Их гибель, как заявляют израильские военные, стала результатом многоуровневой и продолжительной операции, в которой были задействованы разведывательные службы и ВВС Израиля.

«Они были ключевыми носителями знаний в рамках военного ядерного проекта, - говорится в заявлении ЦАХАЛ. - Их уничтожение наносит критический удар по способности режима в Тегеране когда-либо получить оружие массового поражения». Армия обороны Израиля опубликовала все девять имен уничтоженных специалистов: • Ферейдун Аббаси — специалист по ядерной технике, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана; • Мухаммад Мехди Тахранчи — физик, президент Исламского университета Тегерана, активный участник ядерной и ракетной программ; • Акбар Матализада — инженер-химик; • Саид Барджи — специалист по материаловедению; • Амир Хассан Фахи — физик; • Абд аль-Хамид Минучехр — специалист по физике ядерных реакторов; • Мансур Асгари — физик; • Ахмад Реза Зоэльфакри Дариани — специалист по ядерной технике; • Али Бакаи Карими — инженер-механик. Каждый из этих ученых занимал ключевое место в структуре иранской программы и обладал уникальной экспертизой. По данным израильской стороны, некоторые из них десятилетиями работали над разработкой компонентов ядерного оружия и непосредственно координировали прикладные исследования.

Особое внимание было приковано к судьбе Ферейдуна Аббаси, пережившего покушение в ноябре 2010 года. Тогда, в рамках предпринятой «Моссадом» серии ликвидаций иранских ученых, на водительскую дверь его автомобиля была установлена магнитная взрывчатка. Но благодаря боевой подготовке Аббаси буквально за секунды до взрыва успел распознать угрозу и сумел вместе с женой выскочить из машины. Однако этот инцидент не только не остановил Аббаси, но и сделал его одним из публичных символов иранской ядерной программы. В течение нескольких лет он возглавлял Организацию по атомной энергии и, несмотря на международные обвинения, открыто защищал ядерную политику Ирана. В своих выступлениях он утверждал, что программа носит исключительно мирный характер, а обвинения Израиля называл «ложной пропагандой, оправдывающей будущую агрессию». Операция по уничтожению иранской ядерной элиты стала результатом многомесячного сотрудничества разведывательного управления ЦАХАЛа и командования ВВС Израиля. Для идентификации, слежки и подтверждения личностей целевых ученых были задействованы сотни часов аналитической работы, спутниковой разведки и агентурной информации.