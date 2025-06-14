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Новые взрывы в Тегеране

Точечный удар по ядерному интеллекту Ирана

Кого ликвидировал Израиль в первые минуты операции «Ам Калави»?
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
18:37 2507

В официальном заявлении Армии обороны Израиля опубликованы имена девяти высокопоставленных специалистов и ученых, сыгравших ключевую роль в развитии ядерной программы Ирана. Все они были ликвидированы в первые минуты массированного удара по Тегерану.

По утверждению ЦАХАЛ, все эти специалисты рассматривались как преемники Мохсена Фахризаде — «отца» иранской ядерной программы, устраненного «Моссадом» в 2020 году. Их гибель, как заявляют израильские военные, стала результатом многоуровневой и продолжительной операции, в которой были задействованы разведывательные службы и ВВС Израиля.

Мохсена Фахризаде — «отца» иранской ядерной программы «Моссад» устранил в 2020 году

«Они были ключевыми носителями знаний в рамках военного ядерного проекта, - говорится в заявлении ЦАХАЛ. - Их уничтожение наносит критический удар по способности режима в Тегеране когда-либо получить оружие массового поражения».

Армия обороны Израиля опубликовала все девять имен уничтоженных специалистов:

•     Ферейдун Аббаси — специалист по ядерной технике, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана;

•     Мухаммад Мехди Тахранчи — физик, президент Исламского университета Тегерана, активный участник ядерной и ракетной программ;

•     Акбар Матализада — инженер-химик;

•     Саид Барджи — специалист по материаловедению;

•     Амир Хассан Фахи — физик;

•     Абд аль-Хамид Минучехр — специалист по физике ядерных реакторов;

•     Мансур Асгари — физик;

•     Ахмад Реза Зоэльфакри Дариани — специалист по ядерной технике;

•     Али Бакаи Карими — инженер-механик.

Каждый из этих ученых занимал ключевое место в структуре иранской программы и обладал уникальной экспертизой. По данным израильской стороны, некоторые из них десятилетиями работали над разработкой компонентов ядерного оружия и непосредственно координировали прикладные исследования.

Ферейдун Аббаси был одним из публичных символов иранской ядерной программы

Особое внимание было приковано к судьбе Ферейдуна Аббаси, пережившего покушение в ноябре 2010 года. Тогда, в рамках предпринятой «Моссадом» серии ликвидаций иранских ученых, на водительскую дверь его автомобиля была установлена магнитная взрывчатка. Но благодаря боевой подготовке Аббаси буквально за секунды до взрыва успел распознать угрозу и сумел вместе с женой выскочить из машины.

Однако этот инцидент не только не остановил Аббаси, но и сделал его одним из публичных символов иранской ядерной программы. В течение нескольких лет он возглавлял Организацию по атомной энергии и, несмотря на международные обвинения, открыто защищал ядерную политику Ирана. В своих выступлениях он утверждал, что программа носит исключительно мирный характер, а обвинения Израиля называл «ложной пропагандой, оправдывающей будущую агрессию».

Операция по уничтожению иранской ядерной элиты стала результатом многомесячного сотрудничества разведывательного управления ЦАХАЛа и командования ВВС Израиля. Для идентификации, слежки и подтверждения личностей целевых ученых были задействованы сотни часов аналитической работы, спутниковой разведки и агентурной информации.

Израиль делает ставку не только на разрушение объектов инфраструктуры, но и на обезглавливание научного руководства

В последние месяцы десятки аналитиков из исследовательского отдела были вовлечены в сверхсекретный проект по отслеживанию ключевых фигур ядерной программы Ирана. Эти усилия завершились точечными авиаударами, проведенными в первые минуты операции «Ам Калави» одновременно по нескольким адресам в Тегеране.

«Некоторые из ликвидированных ученых на протяжении десятилетий занимались продвижением программ по созданию ядерного оружия, которое, по нашим оценкам, является частью плана Ирана по физическому уничтожению Государства Израиль», — подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.

Ликвидация научной элиты Ирана на фоне широкой военной эскалации — это больше, чем военная тактика. Это стратегический шаг, направленный на демонтаж интеллектуальной базы, которая на протяжении десятилетий подпитывала амбиции режима аятолл в области ядерного вооружения.

Очевидно, что Израиль делает ставку не только на разрушение объектов инфраструктуры, но и на обезглавливание научного руководства. Такой подход, по мнению израильских аналитиков, может отложить ядерный проект Ирана на многие годы, если не на целые десятилетия.

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