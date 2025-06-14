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Пятая ночь массовых беспорядков в Северной Ирландии

18:15 254

Беспорядки в Северной Ирландии продолжаются пятую ночь подряд, причиной стало судебное разбирательство по делу о попытке изнасилования девочки-подростка мигрантами, передает Sky News.

В понедельник в суде города Баллимина предстали двое 14-летних подростков по обвинению в попытке изнасилования. На слушании присутствовал переводчик с румынского языка.

После суда в Баллимине начались массовые беспорядки, которые сопровождались стычками с полицией. На пятую ночь волнения переместились в город Портадаун, где, по информации телеканала, в полицию бросали зажигательные бомбы, фейерверки и бутылки. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить водометы для разгона толпы.

Кроме того, отдельная акция протеста прошла в городе Лондондерри. За последние пять дней в ходе беспорядков травмы получили не менее 63 полицейских. Для стабилизации ситуации в регион направят дополнительные силы из Шотландии.

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