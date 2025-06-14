Иран мобилизует население против диверсантов

Министерство информации Ирана призвало граждан сообщать на горячую линию при виде подозрительных автомобилей и лиц, особенно в масках или темных очках, сообщает Nour News.

Ведомство просит сообщать о любых необычных передвижениях транспортных средств, особенно в нестандартное время суток или вблизи важных стратегических объектов.

«Некоторые деструктивные элементы могут использовать малые грузовые автомобили для транспортировки и запуска дронов, а также для наведения вражеских ракет», - говорится в сообщении.

Также граждан просят сообщать, если кто-то снимает видео вблизи военного, промышленного объекта или даже в жилых районах, либо запускает квадрокоптер в любом месте, даже на первый взгляд обычном. Подозрение должны вызывать и люди, входящие в здания с большими сумками в руках.