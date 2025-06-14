USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Лавров поговорил с Аракчи и осудил Израиль

18:41 616

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против исламской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права», - указали в министерстве.

Лавров заверил Аракчи, что Москва готова и далее способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Российский министр также выразил Аракчи соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате атаки Израиля.

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 112
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1847
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4902
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 5997
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4478
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18430
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11210
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5689
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3722
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12715
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5784

ЭТО ВАЖНО

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 112
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1847
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4902
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 5997
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4478
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18430
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11210
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5689
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3722
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12715
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться