Лавров поговорил с Аракчи и осудил Израиль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против исламской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права», - указали в министерстве.

Лавров заверил Аракчи, что Москва готова и далее способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Российский министр также выразил Аракчи соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате атаки Израиля.