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«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих

18:52 1848

Разведывательная служба Израиля — «Моссад» — передала сообщения командирам второго эшелона и представителям иранских элит, которые могут быть привлечены для замены убитых при израильских атаках госслужащих. В отдельных случаях спецслужба оставила предупреждения родственникам высокопоставленных лиц Ирана, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания из числа официальных лиц Израиля предупредили, что кампания по ликвидации иранских лидеров может продолжиться.

«Некоторые из высокопоставленных чиновников и военнослужащих Ирана получили под дверь письмо, некоторым позвонили по телефону, а в иных случаях звонки поступили на номера супруг»,— цитирует WP сотрудника службы безопасности Израиля. Сообщения, направленные израильской разведкой, призваны дать понять иранским лидерам, что «Моссад» «знает, где они находятся», и что он может до них добраться.

Газета пишет, что диверсионная часть израильской операции готовилась тайными разведывательными группами «Моссада» на территории Ирана в течение недель и даже месяцев. Она включала в себя организацию схронов с оружием, беспилотниками и взрывчаткой. В ночь на 13 июня израильские лазутчики нанесли удары по квартирам жилых домов в центре Тегерана, где находились лица, ответственные за принятие решений в Исламской Республике.

Среди убитых на начальном этапе операции оказались начальник Генштаба генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и ученые-ядерщики, в том числе Мохаммад Мехди Техранчи, президент Исламского университета Азад в Тегеране.

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