Иран не хочет пускать МАГАТЭ на свои объекты

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Эбрахим Азизи.

«Весь мониторинг, выходящий за рамки [соглашения о] гарантиях, должен быть остановлен», - сказал он эфире государственного телевидения.

По словам Азизи, члены комиссии подготовили письмо должностным лицам Ирана, в котором подчеркнули необходимость ограничения инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах республики.