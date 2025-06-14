USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Иран не хочет пускать МАГАТЭ на свои объекты

19:02 572

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Эбрахим Азизи.

«Весь мониторинг, выходящий за рамки [соглашения о] гарантиях, должен быть остановлен», - сказал он эфире государственного телевидения.

По словам Азизи, члены комиссии подготовили письмо должностным лицам Ирана, в котором подчеркнули необходимость ограничения инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах республики.

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 119
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1849
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4908
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 6000
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4483
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18438
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11214
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5692
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3723
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12723
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5787

ЭТО ВАЖНО

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 119
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1849
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4908
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 6000
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4483
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18438
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11214
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5692
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3723
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12723
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться