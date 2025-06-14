Пезешкиан: Америка нечестна, а Израиль получит более мощный ответ

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о «ненадежности» Вашингтона. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США», - приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Израиль получит еще более мощный ответ в случае продолжения своей агрессии против Ирана.