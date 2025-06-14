USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Пезешкиан: Америка нечестна, а Израиль получит более мощный ответ

19:19 641

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о «ненадежности» Вашингтона. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США», - приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Израиль получит еще более мощный ответ в случае продолжения своей агрессии против Ирана.

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 123
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1850
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4911
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 6001
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4485
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18441
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11215
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5694
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3723
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12725
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5787

ЭТО ВАЖНО

Путин поговорил с Трампом
Путин поговорил с Трампом
20:03 123
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
«Мы знаем, где вы»: как «Моссад» держит в страхе иранских госслужащих
18:52 1850
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей»
Америка предупреждает Иран: «Это будет плохой идеей» обновлено 18:50
18:50 4911
Война началась. Сценарии на столе
Война началась. Сценарии на столе наши итоги; все еще актуально
13:26 6001
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
Почему Израиль не атаковал ядерный объект Фордо?
17:00 4485
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране
Израиль атаковал крупное газовое месторождение в Иране фото; видео; обновлено 19:56
19:56 18441
Политическая верхушка Ирана в шоке
Политическая верхушка Ирана в шоке обновлено
16:09 11215
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35
Израиль опроверг сообщения о сбитом F-35 обновлено 19:30
19:30 5694
Как Иран попал в ловушку Трампа
Как Иран попал в ловушку Трампа
16:22 3723
Переговоры отменены
Переговоры отменены обновлено 19:56
19:56 12725
Следующая цель — свержение Хаменеи
Следующая цель — свержение Хаменеи наша аналитика
14:13 5787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться