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Новые взрывы в Тегеране

Эрдоган: Безнаказанность Израиля угрожает региону

19:25 663

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что удары Израиля по ядерным объектам показали угрозу от этой страны для региональной и глобальной безопасности.

Эрдоган отметил, что международное сообщество своими молчаливыми реакциями на оккупацию и геноцид в Палестине фактически поощряет израильскую безнаказанность и агрессию.

По его словам, в то время, когда продолжаются поиски примирения путем ядерных переговоров между США и Ираном, нападение Израиля на Иран направлено на подрыв мирных усилий.

Президент Турции также указал, что атаки, вызвавшие утечку радиации, еще раз продемонстрировали готовность Израиля поставить под угрозу как региональную, так и глобальную безопасность ради собственных целей.

В разговоре с Мухаммедом бин Салманом Эрдоган подчеркнул, что регион не может позволить себе новую волну кризиса. Он предупредил, что разрушительная война может вызвать массовую волну неконтролируемой миграции во все страны региона. По его словам, ядерный спор может быть урегулирован исключительно путем продолжения переговоров.

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