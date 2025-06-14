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В Америка напали на политиков-демократов. Один убит

19:26 950

Неизвестный напал на дома двух депутатов законодательного собрания Миннесоты на Среднем Западе США, погибли Мелисса Хортман и ее муж, сообщил губернатор штата Тим Уолтц.

Другой политик, сенатор штата Джон Хоффман, и его супруга, ранены и перенесли хирургическую операцию.

Нападения произошли в Чамплине и Бруклин-Парке недалеко от Миннеаполиса. Оба политика принадлежат к местной Демократической партии, передает BBC.

Уолтц, бывший кандидат на пост вице-президента на выборах 2024 года, заявил, что нападения «представляется политически мотивированными покушениями». Шеф полиции Бруклин-Парка сообщил, что подозреваемый в стрельбе был одет в полицейскую форму.

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