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Ильхам Алиев поздравляет...

19:45 436

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

«Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

Мы придаем особое значение развитию основанных на добрых традициях связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Нас радует расширение день ото дня дружественных отношений между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества, охватывающего различные сферы. Компании Вашей страны, являющейся одним из наших важных экономических партнеров, активно участвуют в экономической жизни Азербайджана.

Продолжающееся на протяжении долгих лет традиционное сотрудничество в энергетической сфере носит стратегический характер. В то же время хотел бы с удовлетворением отметить, что сегодня ведущее место в двусторонней повестке Азербайджана и Соединенного Королевства занимают вопросы развития возобновляемых источников энергии, перехода на зеленую энергию и декарбонизации.

Уверен, что, используя большой потенциал нашего взаимодействия, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего углубления дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.

Ваше Величество, в этот праздничный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов в деятельности на высшем посту, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.

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