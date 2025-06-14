Важный разговор Путина и Трампа

В субботу, 14 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков назвал разговор двух президентов «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным».

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», - сказал представитель Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной.

«В ходе беседы президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших», - сказал Ушаков.

Путин в телефонном разговоре с Трампом также подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня.

«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», - сказал представитель Кремля.

Президент России также сообщил Трампу о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.