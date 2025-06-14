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У Украины будут собственные баллистические ракеты

20:12 1462

В Украине идет активная подготовка к серийному производству собственных оперативно-тактических баллистических ракет «Сапсан», заявил президент Владимир Зеленский.

«Ракеты «Сапсан» — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве — я сказать не могу», — пояснил Зеленский в ходе общения с журналистами 13 июня, не приводя деталей.

Президент добавил, что руководство Украины ранее провело ряд совещаний, посвященных ударам корректируемыми авиабомбами (КАБами), беспилотникам, оптоволоконным технологиям и другим темам. «И также мы проводили совещания по ракетам», — добавил он.

Obozrevatel передает, что «Сапсан» (или «Гром-2») представляет собой оперативно-тактический ракетный комплекс, разработкой которого занимается ряд предприятий оборонной промышленности Украины. По неподтвержденным данным, дальность удара ракеты составляет около 300 км, масса боевой части — 480 кг.

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