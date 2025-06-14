В Турции опровергают: Израилю ничего не передавали...

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг появившиеся ранее в соцсетях сообщения о якобы переданных Израилю данных об Иране, собранных в Турции радиолокационной станцией (РЛС) НАТО.

«Утверждения о том, что полученная с радиолокационной базы Кюреджик информация была передана Израилю, не соответствуют действительности. Радиолокационная база Кюреджик (провинция Малатья) создана в соответствии с интересами национальной безопасности Турции и предназначена для защиты стран - членов НАТО. Данные, полученные с базы Кюреджик, передаются только странам - союзникам по НАТО в рамках принятых в альянсе процедур», - говорится в заявлении.

Центр указал, что «совершенно исключено предоставление данных, полученных с этой радиолокационной базы, таким странам, как Израиль, которые не входят в НАТО».