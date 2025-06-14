Алиев и Эрдоган обсудили эскалацию между Ираном и Израилем

В субботу, 14 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с обострением ситуации между Ираном и Израилем. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности и подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров.

Президенты Азербайджана и Турции также обменялись мнениями по вопросам повестки дня братских и стратегических союзнических отношений между странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.