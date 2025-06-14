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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Российские ученые застряли в Тегеране

21:07 731

Делегация российских ученых, находившихся в Тегеране в момент начала атаки Израиля на Иран, укрылась в посольстве РФ, сообщают российские СМИ.

Профессор МГИМО и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко сообщила журналистам, что делегация в составе 14 человек находится в столице Ирана, где должна была пройти научная конференция. По ее словам, после начала военной операции Израиля всех участников перевезли на территорию посольства.

О том, когда начнется эвакуация ученых, неизвестно.

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