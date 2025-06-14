Китай встал на защиту Ирана

Нападение на ядерные объекты Ирана может повлечь за собой катастрофические последствия. Об этом предупредил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Действия Израиля серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, - приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая. - В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия».

Министр добавил, что Китай «призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять практические усилия по восстановлению мира».

Ван И также заявил, что КНР поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, законных прав и интересов, а также безопасности жизни людей. Пекин готов поддерживать связь с Тегераном и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль для смягчения ситуации, сказал китайский дипломат.

Глава МИД КНР Ван И также провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром. «Китай отчетливо выступает против нарушения международного права Израилем, который применил силу в отношении Ирана», - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР. По словам министра, «когда международное сообщество все еще ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, такое поведение еще более неприемлемо».

«Дипломатические средства [решения] иранской ядерной проблемы не исчерпаны, и надежда на мирное решение все еще есть, - отметил Ван И. - Сила не может принести прочный мир». Только придерживаясь концепции общей безопасности, можно полностью устранить разумные опасения всех сторон, подчеркнул глава МИД КНР.

Он отметил, что Пекин всегда выступал за разрешение любого международного спора путем диалога и консультаций. КНР выступает против применения силы и санкций, указал дипломат. Ван И отметил необходимость принять немедленные меры, чтобы избежать эскалации конфликта. Он призвал стороны разрешать разногласия путем диалога и искать пути мирного сосуществования.