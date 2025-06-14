Тысячи людей протестуют против Трампа в США

Тысячи человек в Нью-Йорке вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.
Демонстранты идут с барабанами и транспарантами по Пятой авеню в центре Манхэттена. На их плакатах можно увидеть надписи «Мы - это власть», «Мир - это власть», «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном». Акция проходит спокойно. На месте находятся усиленные отряды полицейских, но они пока не вмешиваются в ход митинга.
В Нью-Йорке проходит многотысячный протест против политики Трампа pic.twitter.com/TBv6wCd0Xl— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 14, 2025
*** 22:10
Еще до официального начала митингов «Нет королям» в Лос-Анджелесе собралось больше противников президента США Дональда Трампа, чем во время предыдущих протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), пишет газета The Washington Post.
По данным издания, перед зданием мэрии Лос-Анджелеса собрались сотни людей — больше, чем собирали ежедневные митинги, которые начались 6 июня.
Также тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов. Протестующие выступают против милитаризации и «культа личности».
* * * 21:45
Более 1000 несогласных с политикой президента США Дональда Трампа прошли маршем к его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, пишет The Washington Post (WP).
Глава Белого дома отмечает сегодня 79-летие.
Как сообщает WP, протестующих остановили полицейские заграждения примерно в 250 метрах от резиденции. В материале издания говорится, что несогласные остались митинговать: они скандируют «США!» и размахивают американскими флагами. Журналисты газеты отмечают присутствие сторонников президента, но они существенно уступают в числе.
14 июня в стране отмечают 250-летие армии США, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов пройдут демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королей» (англ. No Kings).