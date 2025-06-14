Тысячи людей протестуют против Трампа в США

Демонстранты идут с барабанами и транспарантами по Пятой авеню в центре Манхэттена. На их плакатах можно увидеть надписи «Мы - это власть», «Мир - это власть», «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном». Акция проходит спокойно. На месте находятся усиленные отряды полицейских, но они пока не вмешиваются в ход митинга.

Тысячи человек в Нью-Йорке вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.

*** 22:10

Еще до официального начала митингов «Нет королям» в Лос-Анджелесе собралось больше противников президента США Дональда Трампа, чем во время предыдущих протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), пишет газета The Washington Post.

По данным издания, перед зданием мэрии Лос-Анджелеса собрались сотни людей — больше, чем собирали ежедневные митинги, которые начались 6 июня.

Также тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов. Протестующие выступают против милитаризации и «культа личности».