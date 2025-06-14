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Тысячи людей протестуют против Трампа в США

обновлено 23:10
23:10 1221

Тысячи человек в Нью-Йорке вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты идут с барабанами и транспарантами по Пятой авеню в центре Манхэттена. На их плакатах можно увидеть надписи «Мы - это власть», «Мир - это власть», «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном». Акция проходит спокойно. На месте находятся усиленные отряды полицейских, но они пока не вмешиваются в ход митинга.

*** 22:10

Еще до официального начала митингов «Нет королям» в Лос-Анджелесе собралось больше противников президента США Дональда Трампа, чем во время предыдущих протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), пишет газета The Washington Post.

По данным издания, перед зданием мэрии Лос-Анджелеса собрались сотни людей — больше, чем собирали ежедневные митинги, которые начались 6 июня.

Также тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов. Протестующие выступают против милитаризации и «культа личности».

* * * 21:45

Более 1000 несогласных с политикой президента США Дональда Трампа прошли маршем к его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, пишет The Washington Post (WP).

Глава Белого дома отмечает сегодня 79-летие.

Как сообщает WP, протестующих остановили полицейские заграждения примерно в 250 метрах от резиденции. В материале издания говорится, что несогласные остались митинговать: они скандируют «США!» и размахивают американскими флагами. Журналисты газеты отмечают присутствие сторонников президента, но они существенно уступают в числе.

14 июня в стране отмечают 250-летие армии США, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов пройдут демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королей» (англ. No Kings).

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