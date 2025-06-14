Эрдоган предостерег Сирию от втягивания в региональный конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт, вызванный атакой Израиля на Иран.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки», - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Президент Эрдоган также заявил о необходимости мер предосторожности в отношении террористических организаций и радикальных элементов в нынешних условиях на фоне израильской агрессии.