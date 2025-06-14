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Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Трампа

22:45 861

Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В англоязычном видеообращении он поздравил с днем рождения Трампа и армию США, отмечающую 250-ю годовщину создания.

Нетаньяху выразил мнение, что в ходе военной операции против Ирана Израиль «защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами».

«Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: «Смерть Америке», - утверждал Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что Израиль атакует Иран «при явной поддержке Трампа и американского народа».

По его словам, Израиль имел информацию о намерении Ирана передать ядерное оружие своим сателлитам в регионе.

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