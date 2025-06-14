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Новые взрывы в Тегеране

Эрдоган и Трамп синхронизируют усилия по Ирану и Израилю

14 июня 2025, 23:24 1000

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил конфликт Израиля и Ирана и заявил о готовности Анкары содействовать недопущению неконтролируемой эскалации в регионе.

«В ходе телефонного разговора обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Ираном и Израилем и рассматривает начатые переговоры по ядерной программе как единственный способ разрешения спора. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации напряженности», - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Турция «поддерживает точку зрения США о том, что для разрешения спорных вопросов необходимо продолжать переговоры по ядерной программе».

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