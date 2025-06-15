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Гражданам еще 36 стран запретят въезд в США

00:10 920

Госдепартамент США направил американским дипломатам документ, устанавливающий 60-дневный срок, в течение которого 36 стран должны выполнить требования Вашингтона, иначе их граждане будут ограничены в праве въезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась служебная записка, подписанная госсекретарем Марко Рубио.

Среди стран, попадающих под требования США, оказались 25 африканских государств, включая Египет и Джибути, страны Карибского бассейна, островные государства Тихого океана и Кыргызстан.

В служебной записке были определены различные показатели, которым, как посчитали в администрации США, не соответствовали страны из списка. Среди вещей, которые правительство Соединенных Штатов требует исправить: проблемы с документооборотом; «широко распространенное государственное мошенничество», большое количество нелегалов из этих стран, которые уже находятся на территории США; «антисемитская или антиамериканская активность» выходцев из этих государств на территории Соединенных Штатов.

5 июня президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран в связи с угрозой нацбезопасности. Среди государств, попавших под ограничения оказались Афганистан, Иран, Ливия, и Йемен.

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