Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», - говорится в заявлении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», - говорится в заявлении.
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