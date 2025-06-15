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Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет

00:59 906

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», - говорится в заявлении.

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