Звонил-то зачем?

Президент Трамп в пятый раз за вторую каденцию провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. С каждым разговором ожидания каких-то результатов становятся все меньше. Первый разговор между российским и американским лидерами с февраля 2022 года вызывал острый интерес. Ведь Дональд Трамп обещал решительные шаги по установлению мира, ссылаясь на свой чудодейственный талант переговоров и исключительные рабочие отношения с Путиным, якобы установившиеся во время первого президентского срока. Беседа президентов 12 февраля многим внушала надежду, и даже привела к росту фондовых рынков. Трамп и Путин вроде бы договорились начать немедленные переговоры о мире и даже пригласили друг друга к себе в гости.

Второй разговор состоялся спустя месяц, 18 марта. Во время его президент России не принял предложение Трампа о прекращении боевых действий на 30 дней, но согласился временно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, на взаимной основе с Украиной. Тогда же якобы была достигнута анекдотическая договоренность о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими командами. Это было верным знаком того, что реальных результатов стороны достичь не могут. Апрель в переговорном процессе лидеров США и России выпал. Все, кто ожидал временного прекращения огня на российско-украинском фронте, были разочарованы. Россия, наоборот, лишь нарастила интенсивность ударов по Украине. 23 апреля Трамп разразился постом в социальной сети, где заявил о своем недовольстве таким поведением России и призвал Путина остановиться: «Владимир, стоп!» Никакого «стоп» не последовало, но не последовало и каких-то мер в отношении русских. 19 мая Трамп снова берется за трубку. Беседа длилась два часа и вызвала всеобщее недоумение. Перед этим между европейскими лидерами и американским президентом вроде была достигнута договоренность жестко надавить на Путина, принуждая того к 30-дневному прекращению огня, но ничего подобного не случилось. Путин рассказал Трампу, что его люди подготовят меморандум, в котором выразят российскую позицию по мирным переговорам. На том и разошлись, удары по Украине продолжились.

4 июня новый разговор, и в нем Путин прямо проинформировал американского лидера, что Россия будет мстить Украине за операцию, в ходе которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики. Трамп это просто принял к сведению, никак не попытавшись воспрепятствовать такому решению. В их разговоре прозвучала иранская тема: американский президент попросил российского помочь в переговорах с Ираном. Как известно, никто ему ни в чем не помог, Израиль 13 июня атаковал Иран. И вот 14 июня – новый, уже пятый разговор первых лиц России и Америки. Трамп провел его в новом качестве – в качестве американского президента, провалившего обещанную сделку с Ираном, которая бы предотвратила войну, не способного оказать давление на российского президента, чтобы тот приостановил войну с Украиной. По ходу беседы, насколько можно понять из отчетов, Трамп пожаловался на тревожную ситуацию вокруг Ирана, а Путин утешал его, предлагая свое посредничество между Израилем и Ираном. Украинская тема ушла вообще на второй план: Трамп в очередной раз выразил пожелание скорейшего прекращения войны. «Стороны выразили удовлетворение позитивными личным отношениями». Не может не возникнуть закономерный вопрос: а звонил-то зачем? Очевидно, что никакого влияния на Израиль Россия оказать не может. Пока тот не добьется своих целей в Иране, военная операция не прекратится, иначе не имело смысла ее начинать. В состоявшемся ранее разговоре с Путиным Нетаньяху ясно это дал понять, а Путин пообещал, что военной помощи Тегеран не получит, русским самим сейчас оружие позарез нужно. А у Америки нет выхода не поддержать главного партнера на Ближнем Востоке, здесь Биби рассчитал все замечательно.