Звонил-то зачем?

Президент Трамп в пятый раз за вторую каденцию провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. С каждым разговором ожидания каких-то результатов становятся все меньше.
Первый разговор между российским и американским лидерами с февраля 2022 года вызывал острый интерес. Ведь Дональд Трамп обещал решительные шаги по установлению мира, ссылаясь на свой чудодейственный талант переговоров и исключительные рабочие отношения с Путиным, якобы установившиеся во время первого президентского срока. Беседа президентов 12 февраля многим внушала надежду, и даже привела к росту фондовых рынков. Трамп и Путин вроде бы договорились начать немедленные переговоры о мире и даже пригласили друг друга к себе в гости.
Второй разговор состоялся спустя месяц, 18 марта. Во время его президент России не принял предложение Трампа о прекращении боевых действий на 30 дней, но согласился временно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, на взаимной основе с Украиной. Тогда же якобы была достигнута анекдотическая договоренность о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими командами. Это было верным знаком того, что реальных результатов стороны достичь не могут.
Апрель в переговорном процессе лидеров США и России выпал. Все, кто ожидал временного прекращения огня на российско-украинском фронте, были разочарованы. Россия, наоборот, лишь нарастила интенсивность ударов по Украине. 23 апреля Трамп разразился постом в социальной сети, где заявил о своем недовольстве таким поведением России и призвал Путина остановиться: «Владимир, стоп!» Никакого «стоп» не последовало, но не последовало и каких-то мер в отношении русских.
19 мая Трамп снова берется за трубку. Беседа длилась два часа и вызвала всеобщее недоумение. Перед этим между европейскими лидерами и американским президентом вроде была достигнута договоренность жестко надавить на Путина, принуждая того к 30-дневному прекращению огня, но ничего подобного не случилось. Путин рассказал Трампу, что его люди подготовят меморандум, в котором выразят российскую позицию по мирным переговорам. На том и разошлись, удары по Украине продолжились.
4 июня новый разговор, и в нем Путин прямо проинформировал американского лидера, что Россия будет мстить Украине за операцию, в ходе которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики. Трамп это просто принял к сведению, никак не попытавшись воспрепятствовать такому решению. В их разговоре прозвучала иранская тема: американский президент попросил российского помочь в переговорах с Ираном. Как известно, никто ему ни в чем не помог, Израиль 13 июня атаковал Иран.
И вот 14 июня – новый, уже пятый разговор первых лиц России и Америки. Трамп провел его в новом качестве – в качестве американского президента, провалившего обещанную сделку с Ираном, которая бы предотвратила войну, не способного оказать давление на российского президента, чтобы тот приостановил войну с Украиной. По ходу беседы, насколько можно понять из отчетов, Трамп пожаловался на тревожную ситуацию вокруг Ирана, а Путин утешал его, предлагая свое посредничество между Израилем и Ираном. Украинская тема ушла вообще на второй план: Трамп в очередной раз выразил пожелание скорейшего прекращения войны. «Стороны выразили удовлетворение позитивными личным отношениями». Не может не возникнуть закономерный вопрос: а звонил-то зачем?
Очевидно, что никакого влияния на Израиль Россия оказать не может. Пока тот не добьется своих целей в Иране, военная операция не прекратится, иначе не имело смысла ее начинать. В состоявшемся ранее разговоре с Путиным Нетаньяху ясно это дал понять, а Путин пообещал, что военной помощи Тегеран не получит, русским самим сейчас оружие позарез нужно. А у Америки нет выхода не поддержать главного партнера на Ближнем Востоке, здесь Биби рассчитал все замечательно.
Тут бы Трампу и отыграться на украинском вопросе, перейдя от пустых угроз «Владимиру» к делу, но пока ничто не свидетельствует о том, что это произойдет, хотя республиканцы в Конгрессе, подготовившие «адские санкции», уже заждались, когда их лидер перестанет становиться на задние лапы перед хозяином Кремля.
Завтра начнется саммит Большой семерки в Канаде, где планируется встреча Трампа и Зеленского и выработка совместной позиции западных лидеров относительно новых санкций против России. Создается впечатление, что президент США будет выступать на саммите представителем Владимира Путина, уполномоченным озвучить позицию России и, больше того, отстаивать ее. Насколько велик шанс, что он всех удивит внезапно жесткой позицией? Он ничтожен. И все же хочется верить… Вопреки всему, что этому предшествовало. Видеть Америку, которая так жалко «сливается», все еще непривычно.