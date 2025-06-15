Хидаят Гейдаров выходит на татами

В третий день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште на татами впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже выйдет Хидаят Гейдаров (73 кг).

Олимпийский чемпион не выступал более десяти месяцев. Хидаят должен был принять участие на апрельском чемпионате Европы в Черногории, но из-за болезни отказался от выступления.

Первым соперником действующего чемпиона мира Гейдарова в Будапеште будет представляющий Португалию грузин Отари Квантидзе, которого Хидаят победил на прошлогоднем чемпионате Европы, где ему также не было равных. Это будет схватка 1/16 финала.

Также в весе до 73 кг в Будапеште выступит бронзовый призер Евро-2025 Рашид Мамедалиев. Он встретится в 1/16 финала с сильнейшим в противостоянии соперников из ОАЭ и Италии.