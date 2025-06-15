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Хидаят Гейдаров выходит на татами

Впервые после победы на Олимпиаде
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:58 254

В третий день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште на татами впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже выйдет Хидаят Гейдаров (73 кг).

Олимпийский чемпион не выступал более десяти месяцев. Хидаят должен был принять участие на апрельском чемпионате Европы в Черногории, но из-за болезни отказался от выступления.

Первым соперником действующего чемпиона мира Гейдарова в Будапеште будет представляющий Португалию грузин Отари Квантидзе, которого Хидаят победил на прошлогоднем чемпионате Европы, где ему также не было равных. Это будет схватка 1/16 финала.

Также в весе до 73 кг в Будапеште выступит бронзовый призер Евро-2025 Рашид Мамедалиев. Он встретится в 1/16 финала с сильнейшим в противостоянии соперников из ОАЭ и Италии.

В женской весовой категории до 57 кг на татами выйдет Фидан Ализаде. В 1/16 финала она будет соперничать с Марикой Перишич из Сербии.

В первые два дня ЧМ от Азербайджана выступили пять дзюдоистов. Особенно не повезло нашим представителям в мужской части программы. И Ахмед Юсифов (60 кг), и Руслан Пашаев (66 кг) проиграли японцам, которые впоследствии стали чемпионами.

Всего Азербайджан в личных соревнованиях чемпионата мира в Будапеште представят 13 спортсменов.

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