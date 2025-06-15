Угроза распада Ирана

«В результате последних атак Израиля этнические проблемы в Иране могут вновь выйти на первый план, а усиление национального самосознания и рост требований к автономии способны превратиться в новый фактор внутриполитической нестабильности».
Об этом в интервью haqqin.az заявил руководитель «Института исследований Тебриза» при университете Анкары Реза Хейят.
“В частности, - указал он, - ситуация в Южном Азербайджане может привести к усилению давления со стороны режима и, в то же время, способствовать укреплению международной легитимности этнических движений. От того, насколько эффективно они смогут использовать текущий кризис, будет во многом зависеть баланс сил в стране и регионе».
Хейят также указал, что обострение конфликта с Израилем способно дестабилизировать и без того напряжённую внутреннюю ситуацию в Иране.
“Экономические трудности, коррупция, политические репрессии и международная изоляция — всё это давно является частью повседневности иранского общества, - отметил турецкий эксперт. - Новые санкции, ограничения на экспорт энергоресурсов и рост военных расходов лишь усугубят кризис. Доходы от нефти и газа будут снижены, темпы инфляции ускорятся, национальная валюта продолжит обесцениваться. Что приведёт к дальнейшему снижению уровня жизни, росту социального недовольства и усилению напряжённости среди низших и средних слоёв населения».
По мнению Хейята, вероятность новых протестов в Иране крайне высока.
“Причём в этот раз их повестка будет включать не только экономические, но и политические требования, а также вопросы этнокультурной идентичности, - прогнозирует эксперт. - Попытки Корпуса стражей исламской революции монополизировать управление внешними угрозами усилят внутренние противоречия между гражданским правительством и духовно-силовым блоком. А углубляющееся противостояние между прагматическими и радикальными элементами внутри политической элиты Ирана способно при определённых условиях перерасти в раскол, что может привести к смене власти. В краткосрочной перспективе режим аятолл, скорее всего, сосредоточится на усилении репрессивного аппарата и контроле. Однако эти меры имеют ограниченную устойчивость и не способны обеспечить долгосрочную стабильность».
Таким образом, подчеркнул в завершении Реза Хейят, в условиях военного давления извне и внутренней политико-экономической нестабильности Иран вступает в потенциально переломный период, чреватый не только международной конфронтацией, но и глубокой трансформацией самого режима.