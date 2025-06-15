Угроза распада Ирана

«В результате последних атак Израиля этнические проблемы в Иране могут вновь выйти на первый план, а усиление национального самосознания и рост требований к автономии способны превратиться в новый фактор внутриполитической нестабильности».

Об этом в интервью haqqin.az заявил руководитель «Института исследований Тебриза» при университете Анкары Реза Хейят.

“В частности, - указал он, - ситуация в Южном Азербайджане может привести к усилению давления со стороны режима и, в то же время, способствовать укреплению международной легитимности этнических движений. От того, насколько эффективно они смогут использовать текущий кризис, будет во многом зависеть баланс сил в стране и регионе».