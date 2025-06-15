Из-за конфликта Израиля и Ирана нефть может взлететь до $300

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное противостоянием Ирана и Израиля, может вызвать рост цен на нефть до $200-300 за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.

«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям. В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200-300 за баррель», - приводит слова Хусейна иракское информационное агентство INA.