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Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет!

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Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
02:07 479

После того, как в Иране решением властей был масштабно отключен интернет, в стране была активирована спутниковая интернет-служба Starlink, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX.

Это решение, озвученное Маском в ответ на общественные обращения иранцев в сети X (бывший Twitter), представляет собой значимый шаг в условиях цифровых репрессий и ограничений доступа к информации.

На фоне протестов и внутренней нестабильности режим в Тегеране прибег к одной из своих стандартных практик — полной блокировке интернет-соединения в целях контроля над потоками информации и подавления протестной активности. Но вмешательство Starlink может существенно изменить коммуникационную динамику внутри страны, предоставляя иранцам альтернативный канал связи, не зависящий от национальных телекоммуникационных систем.

Hежим в Тегеране прибег к одной из своих стандартных практик — полной блокировке интернет-соединения в целях контроля над потоками информации и подавления протестной активности. Но вмешался Starlink

В ответ на призыв пользователей X с просьбой предоставить гражданам Ирана доступ к спутниковому интернету, Маск лаконично заявил: «Лучи включены» — формулировка, означающая активацию покрытия Starlink над соответствующим регионом.

И хотя подробности о масштабах доступа и наличии терминалов в Иране пока не раскрыты, сама возможность обхода интернет-блокад с помощью независимой инфраструктуры, безусловно,  представляет собой технологический и политический прецедент.

Следует уточнить, что спутниковый интернет Starlink, в отличие от традиционного подключения, не зависит от государственной или региональной наземной инфраструктуры. Что делает его особенно уязвимым с точки зрения контроля со стороны авторитарных режимов, но одновременно предоставляет в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или политических репрессий критически важный канал связи. Использование Starlink в Иране — не просто технологическая мера, а прямой вызов цифровому суверенитету режима аятолл, который стремится управлять коммуникациями в масштабах всей Исламской Республики.

Активизация Starlink в Иране не только оказывает прямое влияние на ситуацию внутри страны, но и символически демонстрирует, как частные технологические корпорации могут вмешиваться в зону, ранее монопольно контролировавшуюся государством

С технической точки зрения, Starlink на сегодняшний день является крупнейшей в мире спутниковой интернет-системой. По состоянию на июнь 2025 года на орбите находятся 7.578 спутников, из которых 7.556 активно функционируют. Эти спутники работают на низкой околоземной орбите, обеспечивая высокоскоростное соединение с минимальной задержкой. Первоначально проект был ориентирован на удалённые и труднодоступные регионы, но в последние годы он всё чаще используется в кризисных и конфликтных зонах, включая Украину, сектор Газы и вот теперь — Иран.

Активизация Starlink в Иране не только оказывает прямое влияние на ситуацию внутри страны, но и символически демонстрирует, как частные технологические корпорации могут вмешиваться в зону, ранее монопольно контролировавшуюся государством. В условиях, когда доступ к информации стал неотъемлемой частью базовых прав человека, технологии, подобные Starlink, становятся инструментом цифровой эмансипации. Так что, спутниковый интернет в Иране — это уже не просто про связь, это — про свободу.

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