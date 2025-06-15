Америка пришла на помощь иранцам: бесплатный интернет!

После того, как в Иране решением властей был масштабно отключен интернет, в стране была активирована спутниковая интернет-служба Starlink, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX. Это решение, озвученное Маском в ответ на общественные обращения иранцев в сети X (бывший Twitter), представляет собой значимый шаг в условиях цифровых репрессий и ограничений доступа к информации. На фоне протестов и внутренней нестабильности режим в Тегеране прибег к одной из своих стандартных практик — полной блокировке интернет-соединения в целях контроля над потоками информации и подавления протестной активности. Но вмешательство Starlink может существенно изменить коммуникационную динамику внутри страны, предоставляя иранцам альтернативный канал связи, не зависящий от национальных телекоммуникационных систем.

В ответ на призыв пользователей X с просьбой предоставить гражданам Ирана доступ к спутниковому интернету, Маск лаконично заявил: «Лучи включены» — формулировка, означающая активацию покрытия Starlink над соответствующим регионом. И хотя подробности о масштабах доступа и наличии терминалов в Иране пока не раскрыты, сама возможность обхода интернет-блокад с помощью независимой инфраструктуры, безусловно, представляет собой технологический и политический прецедент. Следует уточнить, что спутниковый интернет Starlink, в отличие от традиционного подключения, не зависит от государственной или региональной наземной инфраструктуры. Что делает его особенно уязвимым с точки зрения контроля со стороны авторитарных режимов, но одновременно предоставляет в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или политических репрессий критически важный канал связи. Использование Starlink в Иране — не просто технологическая мера, а прямой вызов цифровому суверенитету режима аятолл, который стремится управлять коммуникациями в масштабах всей Исламской Республики.