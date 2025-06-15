Иран просит…

На фоне продолжающихся воздушных атак Израиля по объектам ядерной инфраструктуры Ирана и командным центрам в различных регионах страны, официальный Тегеран предпринимает дипломатические усилия для смягчения эскалации.
Как стало известно изданию Israel Hayom, Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить в роли посредников в вопросе восстановления диалога с Соединёнными Штатами Америки. Главная цель — добиться прекращения ударов и создать условия для возобновления переговоров по ядерной программе.
По словам дипломатических источников, Оман, который уже много лет играет роль посредника между Ираном и Западом, подтвердил готовность содействовать возобновлению политического диалога. Но по состоянию на 14 июня официальный ответа от США пока не поступал. Вашингтон, по всей видимости, занимает выжидательную позицию и не спешит возвращаться за стол переговоров.
Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в комментарии арабским СМИ, что запланированный на 15 июня в Маскате раунд переговоров между Ираном и США отменён. Причина отмены не была официально названа, однако очевидно, что резкое обострение ситуации в регионе и разрушения, нанесённые ударами израильских ВВС, серьёзно повлияли на готовность сторон к продолжению диалога.
Американский дипломат сообщил на условиях анонимности, что на текущий момент Иран находится в гораздо более уязвимом положении, нежели до начала масштабной военной операции Израиля.
«Иранская сторона, по всей видимости, не восприняла всерьёз прямые предупреждения, озвученные президентом Дональдом Трампом, - отметил дипломат. - Эти сигналы были совершенно недвусмысленными, однако Тегеран предпочёл их проигнорировать. Более того, они [Иран] продолжали вести переговоры, не демонстрируя ни малейшей готовности к компромиссу по ключевому вопросу — прекращению обогащения урана на своей территории».
По словам дипломата, особенно болезненным фактором для Вашингтона стало то, что Иран, участвуя в дипломатических контактах, одновременно продолжал активно развивать компоненты своей ядерной программы, в том числе, связанные с возможным созданием ядерного оружия. Подобная двойственная стратегия, по мнению источника, лишила Иран доверия в глазах западных партнёров.
«Это было не просто затягивание переговоров, а прямое нарушение духа диалога, - подчеркнул дипломат. - Иран утверждает, что его программа носит исключительно мирный характер, но при этом отказывается допустить международных инспекторов к ключевым объектам и прекратить обогащение урана до уровня, близкого к военному. В этом контексте дипломатические инициативы Ирана через Оман и Катар воспринимаются в Вашингтоне с большой долей скептицизма».
Тем не менее, ряд западных экспертов полагает, что в условиях разрушения критически важных объектов и усиления дипломатической изоляции, Тегеран будет стремиться вернуться к переговорам на более прагматичной основе. Но это возможно лишь в случае предоставления американской стороне твёрдых гарантий транспарентности и ограничений по ключевым элементам ядерной программы.
Таким образом, дипломатическая активность Ирана через Оман и Катар отражает стремление Исламской Республики к деэскалации. В то же время, на фоне потери стратегических позиций и утраты доверия со стороны Запада, официальный Тегеран сталкивается с необходимостью радикально пересмотреть прежнюю тактику на переговорах с США.