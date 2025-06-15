Иран просит…

На фоне продолжающихся воздушных атак Израиля по объектам ядерной инфраструктуры Ирана и командным центрам в различных регионах страны, официальный Тегеран предпринимает дипломатические усилия для смягчения эскалации. Как стало известно изданию Israel Hayom, Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить в роли посредников в вопросе восстановления диалога с Соединёнными Штатами Америки. Главная цель — добиться прекращения ударов и создать условия для возобновления переговоров по ядерной программе. По словам дипломатических источников, Оман, который уже много лет играет роль посредника между Ираном и Западом, подтвердил готовность содействовать возобновлению политического диалога. Но по состоянию на 14 июня официальный ответа от США пока не поступал. Вашингтон, по всей видимости, занимает выжидательную позицию и не спешит возвращаться за стол переговоров.

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в комментарии арабским СМИ, что запланированный на 15 июня в Маскате раунд переговоров между Ираном и США отменён. Причина отмены не была официально названа, однако очевидно, что резкое обострение ситуации в регионе и разрушения, нанесённые ударами израильских ВВС, серьёзно повлияли на готовность сторон к продолжению диалога. Американский дипломат сообщил на условиях анонимности, что на текущий момент Иран находится в гораздо более уязвимом положении, нежели до начала масштабной военной операции Израиля. «Иранская сторона, по всей видимости, не восприняла всерьёз прямые предупреждения, озвученные президентом Дональдом Трампом, - отметил дипломат. - Эти сигналы были совершенно недвусмысленными, однако Тегеран предпочёл их проигнорировать. Более того, они [Иран] продолжали вести переговоры, не демонстрируя ни малейшей готовности к компромиссу по ключевому вопросу — прекращению обогащения урана на своей территории».