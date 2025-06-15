Израиль снова начал бомбить. Иран в панике

Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что «атаки Израиля по объектам нефтегазовой промышленности в Персидском заливе могут привести к расширению войны».

Израильские самолеты нанесли удар по городу Шираз на юге Ирана. Повреждено предприятие Минобороны Ирана Sairaan Industries. В городе слышны взрывы и поднимается густой дым.

*** 11:32

Иран нанес новый удар по Исфагану, кадры публикуют телеграм-каналы.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдреи на арабском языке призвал иранцев держаться подальше от военных объектов:

«Все лица, которые сейчас или в ближайшем будущем находятся внутри или вблизи заводов по производству военных вооружений и учреждений, поддерживающих их, должны немедленно покинуть эти территории и до дальнейшего уведомления не возвращаться.

Мы призываем всех, кто сейчас или в ближайшем будущем находится на всех объектах производства оружия в Иране и на объектах, поддерживающих их.

Ради вашей безопасности требуем немедленно эвакуироваться с этих объектов и не возвращаться туда до особого уведомления. Пребывание рядом с этими объектами подвергает вашу жизнь опасности».