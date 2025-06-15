Израиль снова начал бомбить. Иран в панике

Израильские самолеты нанесли удар по городу Шираз на юге Ирана. Повреждено предприятие Минобороны Ирана Sairaan Industries. В городе слышны взрывы и поднимается густой дым.
В городе Исфаган Израиль атаковал объект Минобороны Ирана, связанный с производством беспилотников.
Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что «атаки Израиля по объектам нефтегазовой промышленности в Персидском заливе могут привести к расширению войны».
Германия, Франция и Великобритания готовы провести немедленные переговоры с Ираном, сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
June 15, 2025
*** 11:32
Иран нанес новый удар по Исфагану, кадры публикуют телеграм-каналы.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдреи на арабском языке призвал иранцев держаться подальше от военных объектов:
«Все лица, которые сейчас или в ближайшем будущем находятся внутри или вблизи заводов по производству военных вооружений и учреждений, поддерживающих их, должны немедленно покинуть эти территории и до дальнейшего уведомления не возвращаться.
Мы призываем всех, кто сейчас или в ближайшем будущем находится на всех объектах производства оружия в Иране и на объектах, поддерживающих их.
Ради вашей безопасности требуем немедленно эвакуироваться с этих объектов и не возвращаться туда до особого уведомления. Пребывание рядом с этими объектами подвергает вашу жизнь опасности».
June 15, 2025
*** 10:31
Израиль атаковал военную базу имени имама Хасана в Керманшахе на западе Ирана.
На объекте произошла серия взрывов, поднимается густой дым, пишет Tasnim.
June 15, 2025
*** 10:10
Если Иран атакует США каким-либо образом, на него обрушится вся мощь американских вооруженных сил на невиданном уровне, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», – подчеркнул Трамп.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник, Израиль не исключает ликвидацию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным источника, Израиль не исключает ни одну цель, способную нанести ущерб ядерной программе Ирана, включая Верховного лидера.
Тем временем израильская армия сообщает об очередной волне ударов по ракетным объектам на западе Ирана. Отмечается, что утром обнаружена и атакована инфраструктура для хранения и запуска ракет.