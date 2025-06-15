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Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Массовые разрушения и гибель в израильских городах

добавлено видео
11:05 4132

В Израиле в ходе боевых действий убиты 11 человек, около 300 - ранены, 35 человек пропали без вести.

В Бат-Яме — южном пригороде Тель-Авива проживает много выходцев из бывшего СССР, пишут СМИ. В результате иранского удара погибли пять человек, в том числе двое детей, более 100 ранены, 35 пропали без вести, сообщает израильская газета «Едиот ахронот».

ЦАХАЛ заявил о перехвате 7 беспилотников, запущенных в сторону Израиля.

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