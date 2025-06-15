Массовые разрушения и гибель в израильских городах

В Израиле в ходе боевых действий убиты 11 человек, около 300 - ранены, 35 человек пропали без вести.

В Бат-Яме — южном пригороде Тель-Авива проживает много выходцев из бывшего СССР, пишут СМИ. В результате иранского удара погибли пять человек, в том числе двое детей, более 100 ранены, 35 пропали без вести, сообщает израильская газета «Едиот ахронот».

Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву pic.twitter.com/wG5ZNId3GN — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 15, 2025