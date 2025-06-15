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Китайские самолеты тайно прилетели в Иран

10:29 4451

Самолеты ВВС Китая были замечены в районе Туркменистана, после чего отключили передатчики и приблизились к территории Ирана, пишут зарубежные СМИ.

Перед тем как полностью войти в воздушное пространство Ирана, самолеты отключили свои транспондеры - действие, направленное на сокрытие их местонахождения и исключение возможности отслеживания.

Это поставка передовой военной техники в Иран, возможно, в ответ на недавние атаки Израиля.

Груз может включать системы ПВО, управляемые ракеты или чувствительное логистическое оборудование.

Молчание и тайные действия Китая указывают на попытку предотвратить публичное раскрытие.

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