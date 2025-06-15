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Пентагон поздравил американцев…российским флагом

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10:48 2583

В Вашингтоне прошел парад, посвящённый 250-летию армии США и дню рождения президента Дональда Трампа.

Парад начался с исторической части: перед зрителями военные в форме разных эпох – от войны за независимость США до двух мировых, а также в Корее, Вьетнаме и Персидском заливе.

Парад в день рождения Трампа обошёлся, по разным оценкам, от 25 до 45 млн долларов.

Тем временем Пентагон на своей странице в соцсети Х поздравил американцев с Днём флага изображением, похожим на российский триколор.

На заднем фоне можно увидеть элементы флага США — белые и красные полосы на синем фоне. Вероятно, изображение сгенерировано ИИ.

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