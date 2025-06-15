Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось

Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель комиссии нацбезопасности парламента Эбрахим Резаи.
На этом фоне в МИД Ирана заявили, что на отмененных переговорах в Омане хотели представить США предложения, которые могли привести к сделке по атому.
Как заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, Тегеран продолжит свои атаки, «исключительно в рамках самообороны». Иран, по его словам, прекратит наносить удары по Израилю, если последний остановит агрессию в отношении республики.
Глава МИД добавил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. По его словам, Тегеран не верит утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на республику.
ЦАХАЛ тем временем призывает иранцев эвакуироваться из тех районов, где расположено производство оружия.
В Иране ночью состоялся митинг сторонников власти, которые отпраздновали атаки на Израиль и потребовали применения ядерного оружия.
Отмечается, что в арсенале исламской республики имеются новые гиперзвуковые ракеты, одну из которых, в ходе удара по Хайфе Израиль не смог перехватить.
Йеменские хуситы же пообещали «уничтожать военные объекты» если США и ЕС «попробуют» вступить в войну на стороне Израиля.
June 15, 2025
Израиль в последние 48 часов просил администрацию Трампа присоединиться к удару по Ирану для уничтожения ядерной программы Тегерана, но получил отказ, сообщает Axios, со ссылкой на двух израильских чиновников.