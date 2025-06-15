Иран готов на что угодно, лишь бы это прекратилось

Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель комиссии нацбезопасности парламента Эбрахим Резаи.

На этом фоне в МИД Ирана заявили, что на отмененных переговорах в Омане хотели представить США предложения, которые могли привести к сделке по атому.

Как заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, Тегеран продолжит свои атаки, «исключительно в рамках самообороны». Иран, по его словам, прекратит наносить удары по Израилю, если последний остановит агрессию в отношении республики.

Глава МИД добавил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. По его словам, Тегеран не верит утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на республику.

ЦАХАЛ тем временем призывает иранцев эвакуироваться из тех районов, где расположено производство оружия.

В Иране ночью состоялся митинг сторонников власти, которые отпраздновали атаки на Израиль и потребовали применения ядерного оружия.

Отмечается, что в арсенале исламской республики имеются новые гиперзвуковые ракеты, одну из которых, в ходе удара по Хайфе Израиль не смог перехватить.

Йеменские хуситы же пообещали «уничтожать военные объекты» если США и ЕС «попробуют» вступить в войну на стороне Израиля.