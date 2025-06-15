Россия стреляет по Украине «Шахедами», «Кинжалами», «Искандерами»…

Россия ночью нанесла массированный комбинированный удар по Украине: Было задействовано 183 «Шахеда» и беспилотников-имитаторов, 2 баллистические ракеты «Кинжал», 4 крылатые ракеты «Искандер-К» и 4 крылатые ракеты «Калибр».

Украинское ПВО отразило большинство атак, часть дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Полтавской области под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. Пострадавших нет.