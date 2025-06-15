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Палестинский посол у Алиева

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11:41 879

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня принял верительные грамоты нового посла Палестины в Баку Ахмеда Метани.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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